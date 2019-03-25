Тайсон — Макгрегору: вместо покупки акций UFC лучше надирай задницы в клетке

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал намерение ирландского бойца ММА Конора Макгрегора приобрести акции UFC.

«Макгрегору лучше меньше говорить. Владение компанией — совсем иное занятие. Вместо этого ему лучше надирать задницы соперникам в клетке и зарабатывать деньги», — цитирует Тайсона TMZ.

Ранее Макгрегор неоднократно говорил о желании приобрести акции промоушена. А недавно он заявил, что вернётся в октагон, если ему позволят принимать решения в компании.

Макгрегор не выходил в клетку с октября 2018 года, когда он уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. После поединка спортсмены устроили потасовку. В настоящий момент они оба отбывают дисквалификации, а Макгрегор сможет вернуться в октагон 6 апреля.