Липинец: Питерсон заставил меня показать всё, на что я способен

Российский боксёр Сергей Липинец прокомментировал победу над бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Ламонтом Питерсоном. Бой, проходивший в Оксон-Хилле (США), завершился победой россиянина в 10-м раунде техническим нокаутом.

«Рад, что мне удалось показать себя, я сделал громкое заявление во втором полусреднем весе. Я бился с отличным бойцом.

Как вы видите, у меня нет никаких проблем с габаритными бойцами. Питерсон — прекрасный боец с великолепными навыками. Он заставил меня показать, на что я способен», — цитирует россиянина Boxingscene.

Теперь 30-летний россиянин одержал 15 побед (11 нокаутом) и потерпел 1 поражение. Для 35-летнего Питерсона это поражение стало пятым при 35 победах (17 нокаутом) и 1 ничьей. Сам Питерсон после боя объявил о завершении карьеры.