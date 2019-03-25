Фишголд встретится с Амирхани на турнире UFC в Стокгольме

Финский боец UFC Макван Амирхани вернётся в октагон 1 июня 2019 года на турнире UFC в Стокгольме, сообщает MMAFighting. Соперником Амирхани станет британец Крис Фишголд.



Амирхани дебютировал в UFC в 2015 году, с тех пор проведя пять поединков под эгидой организации, в которых одержал четыре победы. В последний раз в октагон он выходил 27 мая 2018 года, победив Джейсона Найта раздельным решением судей.



26-летний Фишголд дебютировал в UFC 27 октября 2018 года против Кельвина Каттара. Фишголд проиграл свой поединок в первом раунде техническим нокаутом. Это поражение стало вторым в профессиональной ММА-карьере Фишголда. Второй свой поединок в UFC Фишголд провёл 23 февраля 2019 года на турнире UFC Fight Night 145 в Праге, победив во втором раунде приёмом Даниэла Теймура.