Ли Цзинлян снялся с поединка с Алексом Оливейрой из-за травмы

Боец UFC Ли Цзинлян не сможет принять участие в турнире UFC on ESPN 3 из-за травмы, сообщает MMAJunkie. О том, что Цзинлян примет участие в турнире было объявлено в середине марта. Соперником китайского бойца должен был стать Алекс Оливейра.



О том, кто заменит Цзинлна в поединке с Оливейрой, пока не сообщается. Турнир UFC on ESPN 3 пройдёт в городе Санрайз в США 27 апреля 2019 года. В главном событии турнира встретятся Йоэль Ромеро и Роналдо Соуза. Оливейра должен принять участие в соглавном поединке турнира.



Цзинлян дебютировал в UFC в 2014 году. С тех пор китайский спортсмен провёл 11 поединков под эгидой организации, одержав в них восемь побед и трижды потерпев поражение. Оливейра в своём последнем поединке проиграл Гуннару Нельсону. Бой прошёл 8 декабря 2018 года.