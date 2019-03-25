Роман Копылов может дебютировать в UFC в августе 2019 года

Александр Скаредин, представитель российского бойца UFC Романа Копылова, сообщил что сможет дебютировать в UFC в августе 2019 года. Напомним, Копылов должен был выступить на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля, однако был вынужден сняться с соревнований из-за травмы плеча.



«Мы получили заключение врача, никаких операций не будет — только терапия. Рассчитываем, что он вернется в строй в течение трех месяцев и приступит к тренировкам. У нас есть план провести один бой в этом году, и мы его выполним. Мы уже сообщили матчмейкерам UFC, что Роман готов выйти на бой в конце августа или начале сентября», — приводит слова Скаредина ТАСС.



Копылов подписал контракт с UFC в феврале 2019 года. На счету российского бойца восемь побед и ни одного поражения. Последний поединок с участием Копылова состоялся в декабре прошлого года на турнире Fight Nights Global 91. В том бою он в четвёртом раунде нокаутировал Ясубея Эномото и защитил пояс организации.



Титул Fight Nights Копылов завоевал в марте 2018 года на событии Fight Nights Global 85, техническим нокаутом в четвёртой пятиминутке одолев бывшего тогда чемпионом Абусупияна Алиханова.