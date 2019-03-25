Марлон Вера признался, что ударил по затылку Саенца на UFC Fight Night 148

Боец UFC Марлон Вера прокомментировал итоги поединка с Фрэнки Саенцом на турнире UFC Foght Night 148.



«Да, я посмотрел повторы. Действительно, Саенцу досталось несколько ударов по затылку. Но то же самое случилось с моим товарищем по команде Алексом Пересом в бою с Джозефом Бенавидесом. Затылок — единственное место, куда можно попасть в таком положении. Что я должен был сделать? Отойти и сказать судьям, что я хороший парень и не буду бить соперника? Объективно, во время боя ты просто бьёшь оппонента, когда есть возможность.



Тут либо я, либо он. Если я лицом вниз, куда меня будет бить соперник? Обе его руки закрывали уши. Нет никакого способа обойти защиту. Да мне жаль, я не пытаюсь быть плохим парнем. Я попал ему по затылку. Но, будем объективны, к моменту его нокаута, большая часть моих ударов пришлась по ушам», — приводит слова Марлона MMAJunkie.