Финкельштейн — об уходе Макгрегора из ММА: он любит такие пиар-ходы

Глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств Вадим Финкельштейн прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА.

«Не особо верю, но и не особо расстраиваюсь, не имею большого уважения к этому бойцу. Знаете, как это бывает, через годик снова объявится в поле зрения. То, что он таким способом хочет ухватить долю в UFC, можно забыть.

Выпрашивает ли он реванш с Хабибом? А зачем вообще нужен реванш? Не вижу в нём смысла. Он нужен тогда, когда была спорная ситуация, а Хабиб разорвал его как тузик грелку. Ни о каком реванше не может идти речи, бой просто повторится.

Конор любит такие пиар-ходы. Может, ему это нужно, чтобы разорвать контракты, а потом появится на боксе, где ему больше заплатят. Он до сих пор является медийной личностью из-за его дебильных выходок и оскорблений», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.