Коулман — Макгрегору: успех в производстве виски не сравнить с победами в ММА

Ветеран ММА Марк Коулман прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах. Сегодня, 26 марта, Макгрегор в своём «твиттере» сообщил, что прекратит выступления в октагоне.

«Хммм… мой юный брат Конор, успех в производстве виски не сравнить с чувствами, которые испытываешь, когда судья поднимает твою руку. Мало что сравнится с этим чувством! Ты будешь скучать по единоборствам. Берись за дело и тренируйся!» — написал Коулман в «Твиттере».

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году, когда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки.