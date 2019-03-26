Тактаров — об уходе Макрегора: может, вечерком дал вольную, расслабился, выпил

Бывший российский боец ММА Олег Тактаров прокомментировал решение ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах. О намерении завершить карьеру Макгрегор объявил сегодня, 26 марта, в «Твиттере».

«Ну, может, вечерком дал вольную, расслабился, выпил. Это может быть осторожная проверка реакции публики, потому что такой ход использовался на протяжении последних 30 лет. Завершаешь карьеру, а потом тебя твой болельщик уговаривает остаться. Но я допускаю, что он потерял интерес, заработал два пояса.

У меня-то карьера уже закончена, я поставил свой гештальт, выиграл UFC, и мне надо было уходить, потому что, когда твоё сердце не там, ни к чему хорошему это не приводит. Моё сердце было за партой в актёрской академии. В случае Конора как раз всё наоборот, видимо, пиар-компания виски по всему миру занимает всё его время, а на полноценные тренировки не остаётся времени. Проигрывать бойцу, который неизвестен, имеет меньший рекорд и имеет желание, было бы совсем неправильно. Может, UFC навязывает Конору бой. Да и поединок с Мейвезером показал, что он закончил карьеру, а дальше были только деньги, пиар и бизнес», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».