Уайт: если спортсмен говорит, что хочет уйти, нужно уходить

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что не жалеет об окончании карьеры ирландского бойца Конора Макгрегора в ММА. Сегодня, 26 марта, Макгрегор в «твиттере» объявил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах.

«У меня никогда не было никаких негативных бесед с Конором в UFC. Вы знаете моё отношение к завершению карьеры бойцов. Если человек что-то говорит, ему нужно это сделать.

Я никогда не расстраивался из-за того, что кто-то заканчивал карьеру. Если боец чувствует, что ему нужно уходить, значит, ему следует это сделать», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году, когда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки.