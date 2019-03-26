Уайлдер: обязательно проведём реванш с Фьюри, но, вероятно, в 2020 году

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер сообщил, что планирует провести матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Американский боксёр признал, что его представители ведут переговоры с лагерем Фьюри.

«Я думаю, что бой обязательно состоится. Но для этого требуется немного больше времени. Фьюри не хотел проводить реванш, я не виню его за это. Если бы мой зад так надрали, как его, я бы тоже не спешил это повторить!

Думаю, что матч-реванш состоится в 2020 году. Возможно, проведём ещё и в 2019 году, если договоримся. Мы ведём переговоры. Хорошие вещи происходят, когда люди готовы ждать», — приводит слова Уайлдера TMZ.

Первый поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера состоялся в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью.