Болгарский боксёр Пулев поцеловал в губы журналистку после боя

Болгарский боксёр-тяжеловес Кубрат Пулев оригинальным образом отпраздновал победу над представителем Румынии Богданом Дину, которого он отправил в нокаут. После боя, проходившего в Лос-Анджелесе (США), Пулев во время интервью поцеловал в губы девушку-репортёра Дженни СуШи, представляющую издание Vegas Sports Daily.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBT Boxing.

Журналистка призналась, что поступок спортсмена был «немного странным и постыдным». Впрочем, судя по реакции Дженни, она не разозлилась на боксёра.

37-летний Пулев ранее должен был провести бой с чемпионом мира Энтони Джошуа, но в итоге отказался от поединка из-за травмы. После боя во время интервью Пулев заявил, что заслуживает боя с британцем Тайсоном Фьюри.