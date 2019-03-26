Шаматава: уход на пенсию Макгрегора может быть рекламным ходом

Российский боец ММА, чемпион Европы и мира Гога Шаматава прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах. О своём решении Макгрегор сообщил сегодня, 26 марта, в «Твиттере».

«От Конора Макгрегора можно ожидать всего, но только не „выхода на пенсию“. Я думаю, что это рекламный ход, так как в последнее время он немного сбавил обороты. Я думаю, что скоро мы увидим его в октагоне. Моё мнение — это не конец», — сказал Шаматава.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году, когда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Дисквалификация Макгрегора истекала в апреле 2019 года.