Ян: зачем Макгрегору по голове получать? Он на виски больше зарабатывает

Российский боец UFC Пётр Ян прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА. О решении закончить выступление Макгрегор сообщил сегодня, 26 марта, в «твиттере».

«Это его дело. Я думаю, он заработал хорошие деньги. Правильно, зачем здоровье тратить? Хватит. У него же есть другие дела, тот же бизнес, а здоровье надо беречь.

Это право каждого — завершать карьеру или нет. Конечно, когда ты голоден и опасен, ты жаждешь выступать и зарабатывать. А когда у тебя всё есть, ты уже не ведёшь жизнь профессионального спортсмена, а только пытаешься быть на уровне с ребятами, которые живут этим делом сутками.

Держать планку мотивации, когда всё есть, можно сказать, нереально. Не думаю, что это пиар-ход. Может, по боксу выступит пару раз. Зачем ему драться теперь? Он реально на виски зарабатывает в несколько раз больше, чем на MMA, поэтому зачем по голове получать?», — цитирует Яна Sport24.