Вартанян: Макгрегор хочет внимания к своей персоне, обычный акт самолюбования

Боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора, сообщившего о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Полная ерунда! Этим заявлением он ничего не хочет добиться, кроме внимания к своей персоне. Если бы он хотел добиться реванша, сделал бы это другим способом. А так что? Я ушёл, попросите меня вернуться на бой с Хабибом? Да ну, какой смысл. Обычный акт самолюбования», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.