Минаков: какой смысл Макгрегору драться, если он добился всего, чего хотел?

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе, российский боец ММА Виталий Минаков прокомментировал заявление ирландского бойца Конора Макгрегора, который ранее заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Фейковая новость или правда, знает только Конор. Я не исключаю, что это может быть правдой. Человек заработал кучу денег с комедийного поединка с Мейвезером. Несмотря на поражение, он пополнил свой счёт после боя с Хабибом. Также Конор сформировал свой бизнес и имя, на котором он зарабатывает огромные деньги.

Если он проиграет следующий бой, это пошатнёт его образ, он понесёт денежные потери. Он сам прекрасно это понимает и, возможно, принимает решение уйти раньше. Да и вообще, какой смысл драться, если ты добился того, чего хотел? В плане титулов, конечно», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.