А. Емельяненко: думаю, Конор сделал это специально, чтобы его просили вернуться

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал слова ирландского бойца Конора Макгрегора, который сегодня, 26 марта, объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Я думаю, что Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно, информация об уходе может впоследствии измениться. Он отличный боец, который оставил огромный и неизгладимый след. Желание смотреть на хорошие и зрелищные бои есть у всех, Макгрегор такие бои показывал», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.