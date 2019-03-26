Биспинг: я возобновляю карьеру

Сегодня, 26 марта, стало известно, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял решение завершить карьеру в смешанных единоборствах. Президент промоушена Дэна Уайт дал понять, что не будет делать из этого трагедии, подчеркнув, что на месте Конора он бы сделал то же самое.

Не остались в стороне от топ-новости и другие звёзды UFC. Так, экс-чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг, не так давно объявивший о завершении карьеры, отнёсся к заявлению Макгрегора с долей иронии. Британец дал понять, что не верит в слова Конора, и оставил короткое сообщение в «Твиттере».

«Я возобновляю карьеру», — написал Биспинг.

Напомним, что на информацию об уходе Макгрегора из MMA отреагировали и ряд российских бойцов, в том числе Виталий Минаков и Хабиб Нурмагомедов.