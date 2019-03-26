Климас: Гвоздик будет чемпионом мира ещё долгое время

Менеджер чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александра Гвоздика Эгис Климас поделился ожиданиями от ближайшего поединка своего клиента 30 марта с Дуду Нгумбу, попутно подчеркнув, что украинец будет сохранять титул чемпиона ещё не один год.

«Чего я жду от боя Гвоздика с Нгумбу? Мне интереснее всего, что мы увидим в этом бою. Судя по тренировкам, могу сказать, что Гвоздик очень доволен и сосредоточен на поединке. Он меняется в лучшую сторону, и я вижу совершенно другого парня на ринге. Я не могу сказать определённо, что именно произойдёт, но совершенно точно Гвоздик победит. Александр — настоящий чемпион, и он будет им ещё долгое время. Он очень мотивирован», — приводит слова Климаса Boxingtalk.