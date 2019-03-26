Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подозревается в сексуальном насилии. Расследование по соответствующему делу ведёт полиция Ирландии, сообщает New York Times. Речь идёт об инциденте, произошедшем в декабре 2018 года в Дублине.

В январе 2019 года Конор был задержан правоохранительными органами и после допроса отпущен, подчёркивается, что ему ещё не предъявлены обвинения.

Сторона ирландца пока никак не комментирует данную информацию. Впервые в Ирландии новости о задержании неназванного спортсмена за сексуальное насилие прозвучали несколько месяцев назад, но тогда фамилия подозреваемого не разглашалась, так как законы Ирландии жёстко ограничивают идентификацию лиц, подозреваемых в изнасиловании, если их вина не была доказана.

Напомним, сегодня, 26 марта, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.