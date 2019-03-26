Дацика подозревают в избиении сына

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о возможном избиении Вячеславом Дациком несовершеннолетнего сына, сообщает 78.ru. По предварительной информации, сын Дацика вместе с матерью пришёл в больницу, где медики обнаружили у 14-летнего подростка ушибы, ссадины, кровоподтеки на шее, лице, груди и животе.

По поступившей информации, Дацик избил сына во время тренировки в одном из залов Москвы. Пострадавший подтвердил, что побои ему были нанесены отцом. Вячеслав отметает все обвинения, заявляя, что он лишь тренировал сына.

Напомним, Вячеслав Дацик уже не один раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал сроки за различные преступления. Места лишения свободы Дацик покинул лишь в феврале 2019 года.