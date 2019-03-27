Дэна Уайт — об уходе Макгрегора: это часть спорта, в UFC будут и другие звёзды

Президент UFC Дэна Уайт дал очередной комментарий относительно решения Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единобортсвах. Функционер дал понять, что промоушен будет развиваться и без ирландца.

«Конечно, знаете, я был удивлён. Да, мы недавно общались, он писал мне, что хочет часть акций компании, но я сказал ему, что этого никогда не случится. Но это было пару недель назад. Думаю, что он, возможно, до сих пор думает о получении доли в UFC. Но он никогда не приходил ко мне по этому вопросу и мы не вели открытую беседу. Как я сказал, он мне написал об этом пару недель назад, но у меня никогда с ним не было разговора в негативных тонах.

Если он придёт ко мне и снова попросит о доли в UFC и будет связывать это с возможным возвращением, то могу сказать, что если человек хочет получить акции какой-либо компании, он должен вложить в это деньги, это работает именно так. Ценность UFC сегодня очень высока.

Что касается людей, которые говорят, что наш промоушен без Конора не выживет, то я слышу подобные вещи каждый день на протяжении 20 лет. Но никто не имеет понятия об этом спорте. Здорово, что у нас были такие звёзды как Жорж Сен-Пьер, Ронда Роузи, Андерсон Силва и Конор Макгрегор. Но всё это — часть спорта. Будут и другие звёзды", — рассказал Уайт в интервью, размещённом на YouTube-канале TMZ Sports.