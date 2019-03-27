Конор Макгрегор завершил карьеру. Вы ему верите?

Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА. Он не выходил в октагон с тех пор, как потерпел поражение в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в прошлом году. После поединка вспыхнула потасовка, в результате которой оба спортсмена получили дисквалификации на длительные сроки.

Ранее Макгрегор принимал подобное решение, после чего возвращался в октагон. Верите ли вы, что Конор завершил карьеру?

Ранее появилась информация, что Макгрегор подозревается в сексуальном насилии. Расследование по соответствующему делу ведёт полиция Ирландии. Речь идёт об инциденте, произошедшем в декабре 2018 года в Дублине. В январе 2019 года Конор был задержан правоохранительными органами и после допроса отпущен, подчёркивается, что ему ещё не предъявлены обвинения.

«Может, вечерком дал вольную, расслабился, выпил». Бойцы — об отставке Конора Почти никто из профессионалов не верит Макгрегору.