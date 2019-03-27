Макгрегор завершил карьеру не из-за расследования в отношении него

Пресс-секретарь Конора Макгрегора Карен Кесслер рассказала, что решение бойца завершить карьеру в ММА не связано с расследованием в отношении него.

«Эта история циркулирует в течение некоторого времени, и неясно, почему о ней сообщили только сейчас. Предположение о том, что заявление о завершении карьеры Конора связано с этим слухом, абсолютно неверно. Если Конор будет бороться в будущем, то это должно быть в среде, где бойцов уважают за их ценность, их мастерство, их тяжелую работу и их преданность спорту», — цитирует Кесслер ESPN.

Речь идёт об инциденте, произошедшем в декабре 2018 года в Дублине. В январе 2019 года Конор был задержан правоохранительными органами и после допроса отпущен, подчёркивается, что ему ещё не предъявлены обвинения. Впервые в Ирландии новости о задержании неназванного спортсмена за сексуальное насилие прозвучали несколько месяцев назад, но тогда фамилия подозреваемого не разглашалась, так как законы Ирландии жёстко ограничивают идентификацию лиц, подозреваемых в изнасиловании, если их вина не была доказана.