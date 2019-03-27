Ковингтон: Аскрен – 36-летний девственник в спорте, школьный ботаник

Известный эксперт Колби Ковингтон раскритиковал экс-чемпиона The One и Bellator Бена Аскрена после того, как тот одержал победу в дебютном поединке в UFC. На турнире UFC 235 Аскрен взял верх над Робби Лоулером. Бой завершился уже в первом раунде — Аскрен успешно провёл удушающий приём. Правда, в начале поединка Аскрен пропустил несколько мощных ударов соперника, из-за чего мог проиграть нокаутом.

«Таким дебютом впечатлиться невозможно. Аскрен пропускал удары, его валили на землю. Если Аскрен честен, то он отдаст свои трофеи за победы в борьбе сопернику, Лоулер бросал его на землю! Если бы не судья, остановивший бой, думаю, что Аскрена бы отправили в нокаут. Аскрену нужно повторно сразиться с Лоулером, прежде чем он сможет претендовать на бои с сильнейшими.

Пока он толком ничего не сделал в нашем спорте. Он является 36-летним спортивным девственником, маленьким школьным ботаником. Пока я ничего не могу сказать. Как по мне, он сильно переоценён, парень даже не может нанести сильный удар», — приводит слова Ковингтона BloodyElbow.