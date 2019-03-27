Боксёр, поцеловавший журналистку во время интервью, отказался извиняться

Болгарский боксёр-тяжеловес Кубрат Пулев, поцеловавший в губы журналистку Дженни СуШи после победы над румынским боксёром Богданом Дину, отказался извиняться за свои действия. Многие специалисты и болельщики раскритиковали Пулева, посчитав его действия дискриминационными. Сам 37-летний болгарин отверг обвинения.

«Моим фанатам. Возможно, вы видели видео, на котором я целую девушку-репортёра после победы. Эта журналистка, Дженни, является моим другом. После интервью я был так доволен победой, что поцеловал её.

Затем она присоединилась ко мне и представителям тренерского штаба во время празднований. На видео заметно, что мы оба смеялись и поблагодарили друг друга. Больше ничего не произошло», — написал Пулев в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBT Boxing.

Представители издания Vegas Sports Daily, которое представляет журналистка, заявили, что проведут собственное расследование.