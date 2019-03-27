Валуев — о решении Макгрегора: это может быть как концом карьеры, так и началом

Бывший боксёр Николай Валуев прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА. О своём решении Макгрегор объявил накануне, 26 марта, в «Твиттере».

«Ну, завершил и завершил. Пиар-ход? Не могу считать, что там в голове у Макгрегора. Для меня в жизни это не повлияет ни на что. У нас многие артисты приходили и уходили, потом снова приходили и уходили. Это может быть как концом карьеры, так и началом», — цитирует Валуева News.ru.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.