Серроне: не верю, что Макгрегор уйдёт, это хитрый трюк

Боец UFC Дональд Серроне, известный под псевдонимом «Ковбой», прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА. Серроне заявил, что сомневается в уходе ирландца.

«Я не верю, что Макгрегор уйдёт, думаю, этого не будет. Пока что его слова кажутся хитрым трюком, чтобы оставаться на слуху.

Лично я не куплюсь на это. Возможно, он хочет напомнить о себе прессе. Слышал, что он может перейти в реслинг, может, он хочет освободиться от контракта в UFC? Нет, не верю, что он больше не будет выступать. Никуда Макгрегор не уйдёт», — цитирует Серроне ESPN.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.