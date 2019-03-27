Кармазин: боксёрский мир — подловатый, строится на деньгах

Бывший чемпион мира по боксу, тренер Роман Кармазин рассказал о том, как его предавали по ходу тренерской карьеры из-за денег.



«Я много кого успел потренировать, но бокс — такой вид спорта… проституточный, что ли. В мое время такого не было. У нас был тренер, Лебедев Сергей Михайлович, чье слово было авторитетно и которого мы боготворили. А здесь — поманили пальцем, предложили больше денег, и они бегут как крысы. Можно готовить, готовить человека, выстругать из него боксера, а он от тебя уйдет, потому что промоутер так сказал. Промоутер говорит: переходи к этому тренеру, будешь больше денег получать, он и переходит. В принципе, я понять это могу. Все в этом мире решают деньги, ни о какой человечности речи идти не может.



Меня много кто так предал — не хочу даже фамилий называть. Это наши русские ребята. На словах возносили меня, а на деле они где-то, даже не знаю где. Боксёрский мир — подловатый, строится на деньгах.



Мир ММА, надо сказать, ничем не лучше. Готовил одного россиянина к поединку, поставил руки, а он за две недели до боя взял и уехал в другое место, чтобы процент с гонорара мне не платить. Не буду называть его имя — пусть останется на его совести», — приводит слова Романа Кармазина Men's Health.