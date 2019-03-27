Кармазин: по ТВ показывают, что всё хорошо, а пусть отъедут на 100 км от Москвы

Бывший чемпион мира по боксу, тренер Роман Кармазин рассказал о своём отношении к российскому правительству и о жизни в России, а также поделился историей о своём друге, у которого отняли аптечный бизнес.



«Я люблю Россию, но вот наше правительство не перевариваю. Вся верхушка ворует и купается в деньгах, а остальные — нищие. По телевизору показывают, что всё хорошо, а они пусть отъедут на 100 километров от Москвы или Питера. Я сам из Пензенской области, город Кузнецк, так там народ просто спивается. Работы нет, денег нет — пьют за счёт сданных в комиссионку вещей.



Да, в России я тренировал богатых людей, которые хотели похудеть или поставить удар, получал за это хорошие деньги, но я не этим хотел заниматься. Я хочу кому-то передать все свои знания и опыт, а этим людям, к сожалению, и половины моих знаний не пригодится — им нужна база.



Помню, как считал дни до гринкарты, чтобы вернуться в Россию, а оказалось, что возвращаться-то некуда. Тут бизнесы отнимают. Мой знакомый изобрёл препарат против рака, так к нему пришёл человек из правительства и дал ясно понять, что он переходит дорогу его аптечному бизнесу. Отняли помещение, всё отняли. Китайцы ему предложили несколько миллионов долларов за патент — сейчас продаст им, и всё. Вот и получается: ты хочешь лечить людей, а товарищам из правительства это не выгодно», — приводит слова Кармазина Men's Health.