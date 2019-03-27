Муртазалиев не станет оспаривать дисквалификацию за допинг

Российский боец UFC Халид Муртазалиев не будет оспаривать дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговой политики.



Напомним, ранее стало известно, что Муртазалиев был дисквалифицирован на два года из-за проваленного допинг-теста. Муртазалиев сдал положительный тест на дростанолон, анаболический стероид. Запрещённое вещество было найдено во внеконкурсных допинг-тестах, сданных 3 октября и 6 декабря 2018 года. USADA приняла решение отстранить Муртазалиева от боёв на два года.



Отстранение берёт отсчёт от первого положительного допинг-теста. Таким образом, Муртазалиев сможет вернуться в октагон в октябре 2020 года.



«Мы думали о возможности подать апелляцию, но не стали оспаривать», — приводит слова Муртазалиева ТАСС.