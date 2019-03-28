Нил Магни встретится с Элизеу Залески 18 мая на турнире UFC Fight Night 151

Боец UFC Нил Магни вернётся в октагон 18 мая на турнире UFC Fight Night 151 который пройдёт в Рочестере 18 мая 2019 года, сообщает MMAJunkie. Соперником Нила Магни станет бразильский боец Элизеу Залески дос Сантос.



Нил Магни в последний раз в октагон выходил 17 ноября 2018 года, проиграв нокаутом Сантьяго Понзиббио в четвёртом раунде. Всего Магни в последних шести поединках в UFC потерпел три поражения. Общий рекорд Магни — 28 боёв, в которых он одержал 21 победу. Последняя на данный момент победа Магни зафиксирована 27 мая 2018 года в бою с Крэйгом Уайтом.



Элизеу Залески в последний раз в октагон выходил 9 марта 2019 года, победив приёмом в первом раунде Кёртиса Миллендера. Всего на счету бразильца серия из семи побед подряд. Эти победы были одержаны сразу после неудачного дебюта Залески в UFC — с поражения в бою с Николасом Дэлби в 2015 году.