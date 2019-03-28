Джонс проведёт бой с Сантосом 6 июля

Джонс Джонс проведёт защиту титула UFC в первом тяжёлом весе в рамках вечера боёв UFC 239, который состоится 6 июля на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Соперником Джонса станет Тиаго Сантос, сообщает ESPN.

Бой Джонса и Сантоса станет главным событием вечера. Сантос занимает третье место в рейтинге UFC в первом тяжёлом весе. Ранее сообщалось о возможном бое Джонса и Стипе Миочича, но в итоге организаторы выбрали другого соперника.

Ещё одним важным событием вечера станет бой Аманды Нуньес и Холли Холм. Нуньес предстоит провести защиту титула.

Ранее СМИ сообщали, что во время UFC 239 может состояться возвращение в октагон ирландского бойца Конора Макгрегора, но на днях он объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.