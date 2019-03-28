Уайлдер: понимаю Фьюри, ведь я представляю угрозу его здоровью и карьере

Американский боксёр Деонтей Уайлдер высказался на тему возможного матча-реванша с британцем Тайсоном Фьюри. Уайлдер заявил, что Фьюри не проводить реванш, потому что боится соперника.

«Мы говорили, и он сказал, что хочет провести этот бой. Я не должен боксировать с Фьюри, но мне хочется биться с лучшими. Не сомневайтесь во мне, я готов к любым испытаниям.

Хотел порадовать болельщиков ярким шоу, доказать, что я являюсь лучшим. Но я не могу контролировать всё, не могу отвечать за соперников. Они выбирают то, что лучше для них самих. И я их понимаю, ведь я являюсь для них угрозой, угрожаю их карьере и здоровью.

Когда представители Фьюри молчали в течение недели, я понял, что тут что-то происходит. Мой менеджер сказала, что они просто не поднимают телефон», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Первый поединок Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью.