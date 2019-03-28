Коста: Ромеро сказал чушь! Я никогда не использовал допинг так, как он сам

Боец среднего веса UFC Пауло Коста раскритиковал экс-претендента на пояс Йоэля Ромеро после того, как тот прокомментировал снятие Косты с их боя из-за проваленного допинг-теста.

«Ромеро ляпнул чушь! Я никогда не употреблял стероиды и никогда не применял допинг в таких количествах, как он! Скоро будут большие новости по моему очередному бою. Уверен, мои соперники будут не в восторге», — написал Коста в «Инстаграме».

Бой Ромеро и Косты срывался уже дважды. В ноябре прошлого года поединок был отменён из-за травмы Ромеро и позже перенесён на апрель 2019-го. Но около месяца назад стало известно, что руководство UFC утвердило Роналдо Соузу в качестве противника Ромеро. При этом Ромеро заявил, что их бой с Костой отменили из-за положительной допинг-пробы бразильского бойца.