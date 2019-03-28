Педраса: в поединке с Ломаченко я доказал, что являюсь боксёром элитного класса

Пуэрториканский боксёр Хосе Педраса, уступивший в конце 2018 года украинцу Василию Ломаченко, заявил, что в этом бою сумел показать себя.

«Я думаю, что хорошо боксировал с Ломаченко и заставил его выложиться больше, чем другие соперники. Но я прекрасно понимаю, что мне нужно добиться большего.

Ломаченко – великий боксёр. Но и я доказал, что вхожу в категорию элитных боксёров, мне хотелось бы и дальше сражаться с сильнейшими соперниками моего дивизиона. Например, Ричард Комми — прекрасный боксёр. Я бы снова сразился с Ломаченко или бы встретился с Майки Гарсией, если он вернётся в наш вес.

Нет ничего лучше, чем титул чемпиона мира. Я впервые выиграл его в 2014 году. Упорная работа, которую я проделывал так долго, принесла результат. Хотел бы вновь стать чемпионом мира, чтобы моя страна гордилась мной», — приводит слова Педрасы BoxingScene.