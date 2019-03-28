Суд рассмотрит апелляцию А. Емельяненко на лишение водительских прав 25 апреля

Жалоба российского бойца ММА Александра Емельяненко на решение мирового суда Кисловодска будет рассмотрена 25 апреля. Напомним, что суд Кисловодска приговорил Емельяненко к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Емельяненко в дальнейшем обжаловал это решение.



«Поступила жалоба Емельяненко. Рассмотрение назначено на 25 апреля», — приводит слова представителя суда ТАСС.



1 марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.

А. Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении водительских прав