Пётр Ян: ещё одной победы будет достаточно, чтобы стать претендентом на пояс

Российский боец UFC Пётр Ян поделился своими планами на будущее карьеры.



«Восстановление после крайнего поединка проходит отлично. С момента боя прошёл ровно месяц, уже начал потихоньку тренироваться. Пока занимаюсь один раз в день. В остальном у меня всё хорошо, слава богу, обошлось без травм.



Свободное от боёв время провожу с семьёй. Хожу попариться в баньку, понемногу тренируюсь, отдыхаю, кушаю, восстанавливаюсь. В принципе всё как обычно.



Что касается следующего боя, возможн, подерусь в июне-июле. Пока ждём информации. В нашем дивизионе ситуация сейчас немного запутанная из-за допинговых проблем чемпиона. Пока не совсем понятно, кто с кем будет драться. Скоро должна появиться ясность.



По последней информации, Дэна Уайт планирует свести чемпиона наилегчайшего веса Генри Сехудо с Марлоном Мораесом в бою за вакантный титул. Если они подерутся за пояс, то я хотел бы подраться с Педрито. Думаю, что мы будем следующими претендентами. Я думаю, что ещё одной красивой победы с моей стороны будет достаточно, чтобы стать претендентом на пояс», — приводит слова Петра Яна Harcord.