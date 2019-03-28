Кадыров начал поиски виновника аварии с участием джипа чемпиона мира по ММА

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к виновнику ДТП на Можайском шоссе с участием «Гелендвагена» и «Нивы», в котором погибли пассажиры — женщина и её дочка. Мужчина, являющийся мужем и отцом, был доставлен в больницу.



Напомним, первым владельцем иномарки был чемпион мира по ММА по версии лиги ACB Рахман Дудаев. Но он уже давно продал машину и не знал, кто находился за рулём в момент ДТП. Предположительно, за рулём находился уроженец Чеченской Республики Муслим Джамбеков.



«На Можайском шоссе произошло ДТП, унёсшее жизни женщины и девочки. Столкнулись иномарка и «Нива». По данным правоохранительных органов, виновником аварии является уроженец Чечни некий Муслмм Джамбеков. Он скрылся с места происшествия. Узнав об этом, я призвал руководство правоохранительных органов ЧР принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания Муслима Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню. Данный вопрос у меня на особом контроле.



Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится!!! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился. Иначе тебя не простит народ, станешь изгоем в обществе. Это ты заслужил своим недостойным поведением!



Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь. С 25 марта прошло несколько дней! Хотя бы теперь опомнись и немедленно явись в полицию или сообщи о месте пребывания! При этом выражаю глубокие соболезнования семье погибших!» — написал Кадыров своём телеграм-канале.