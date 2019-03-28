Ломаченко: на бой со Спенсом Гарсия вышел за чеком

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился впечатлениями от недавнего поединка Майки Гарсии с Эрролом Спенсом, в котором первый проиграл практически без шансов. Украинец подверг Гарсию критике, вместе с тем отметив, что встреча с ним ему по-прежнему интересна.

«Не думаю, что я был единственный, кто прогнозировал поражение Майки. Не зря придумали весовые категории. Гарсия захотел что-то кому-то доказать. Плюс, наверное, ему предложили хороший гонорар и он согласился. Этот бой ничем не удивил, он ничего не показал. Ожидал от Майки немного большего. Но он не выходил побеждать, он выходил за чеком и хотел отстоять все двенадцать раундов. Не понравилось его выступление. Случилось то, что и должно было случиться.

Как бы то ни было, бой с ним мне по-прежнему интересен. У него не получилось в другой категории, но в своём дивизионе он обладает классом, и он по-прежнему чемпион по версии WBC в лёгком весе. Если он останется в нашем дивизионе, то встреча с ним более чем реальна", — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале LOMA Official TV в YouTube.