Бой Вудли с Лоулером возглавит турнир UFC on ESPN 4

29 июня на арене «Target Center», что в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Главным его событием станет поединок в полусреднем весе, в котором встретятся два экс-чемпиона организации — Тайрон Вудли и Робби Лоулер, сообщает MMAJunkie.

Оба последний раз выступали 2 марта 2019 года на турнире UFC 235 и оба потерпели поражения. Вудли единогласным решением судей уступил Камару Усману и потерял титул чемпиона организации. Что касается Лоулера, то он тогда досрочно уступил Бену Аскрену.

Это будет уже не первая встреча Вудли с Лоулером. В 2016 году они встретились на турнире UFC 201 в Атланте, тогда Лоулер уступил досрочно и потерял титул чемпиона UFC.