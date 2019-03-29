Уайлдер: разделение 50 на 50 – единственный вариант для боя с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что разделение гонорара 50 на 50 является обязательным условием для проведения боя с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Как можно вести переговоры, обсуждать сделку, если мы не знаем, что делает другая сторона? Вне зависимости от того, сколько в итоге принесёт бой, разделение должно быть справедливым. К примеру, есть $ 3, ты даёшь мне $ 1, а остальное забираешь себе. В этом случае мои стандарты снижаются, что я считаю неправильным. Я говорил это и повторю вновь, бой с Джошуа состоится лишь в том случае, если будет разделение 50 на 50.

Сейчас речь идёт не о поясах. Нужно понимать, что я являюсь самым обсуждаемым боксёром в мире. И мне принадлежит лучший и самый важный пояс. Каждый великий боксёр владел им», — цитирует Уайлдера BoxingScene.