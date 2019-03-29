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Уайт: дивизиона до 165 фунтов в UFC не будет

Уайт: дивизиона до 165 фунтов в UFC не будет
Бокс/ММА / ММА

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что руководство промоушена не планирует вводить новую весовую категорию, несмотря на призывы специалистов и бойцов. Ранее появились слухи о возможном появлении новой весовой категории до 165 фунтов. Идею поддержал новичок UFC Бен Аскрен, заявивший, что хотел бы встретиться в этой категории с Хабибом Нурмагомедовым.

«В следующие семь лет такой весовой категории не будет, я обещаю. Я ещё буду возглавлять UFC на протяжении семи лет. Когда я уйду, они могут создавать любые дивизионы. Но этого не произойдёт, пока решаю я.

Почему появляются призывы создать новый дивизион? Когда боец не может победить в своём весе, он хочет перейти в другой. Сейчас в лёгком весе очень много классных бойцов. Если мы создадим новый дивизион, то лишь ослабим конкуренцию», — цитирует Уайта Middleeasy.

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