Виновник ДТП, управлявший джипом чемпиона мира ММА, явился в полицию

Муслим Джамбеков, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе, явился в полицию. «Гелендваген» Джамбекова столкнулся на встречке с «Нивой». В автомобиле российской марки погибли пассажиры — женщина и её дочка. Мужчина, являющийся мужем и отцом, был доставлен в больницу.

Вскоре выяснилось, что джип принадлежал чемпиону мира ММА по версии лиги АСВ Рахману Дудаеву. Сам спортсмен заявил, что давно продал машину, поэтому не знал, кто находился за рулём.

Джамбеков записал видеообращение, в котором сообщил о явке в полицию. Видео опубликовал телеграм-канал Mash. Джамбеков заявил, что покинул место происшествия, потому что находился в шоке. Видео записано в Грозном.

Отметим, что накануне президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал, чтобы виновник ДТП явился в полицию.