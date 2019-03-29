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Диллашоу исключён из рейтингов UFC, Бибулатов — в топ-10 наилегчайшего веса

Диллашоу исключён из рейтингов UFC, Бибулатов — в топ-10 наилегчайшего веса
Бокс/ММА / ММА

В UFC опубликовали новые рейтинги организации во всех весовых категориях, а также в рейтинге P4P. Главным изменением стало исключение из рейтингов Ти Джея Диллашоу. Экс-чемпион больше не входит ни в рейтинг легчайшего веса, ни в рейтинг P4P. Напомним, ранее он првоалил допинг-тест и оставил пояс вакантным.

Ещё одним изменением в P4P стало возвращение туда Валентины Шевченко, которая теперь занимает 15-ю позицию.

Перестановки коснулись и россиянина Магомеда Бибулатова, взобравшегося на 10-е место наилегчайшего дивизиона. Среди других изменений стоит отметить улучшение позиций бойца лёгкого веса Дональда Серроне, поднявшегося сразу на две позиции — седьмое место. А также прогресс полусредневеса Бена Аскрена, занимающего теперь пятое место.

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