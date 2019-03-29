Барбоза и Гэтжи показали одинаковый вес

В ночь с 30 на 31 марта мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 2. Главным его событием станет поединок лёгкого веса, в котором встретятся Джастин Гэтжи и Эдсон Барбоза. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания и показали одинаковый вес — 70,5 кг.

Стоит отметить, что Рэй Борг, который должен провести первый бой за год, провалил взвешивание в канун поединка с Кейси Кенни. Их встреча состоится в предварительном карде турнира.

UFC on ESPN 2. Взвешивание

Основной кард

Эдсон Барбоза (155,5 фунтов) — Джастин Гэтжи (155,5 фунтов)

Дэвид Бранч (185,5) — Джек Херманссон (185)

Джош Эмметт (145,75) — Майкл Джонсон (146)

Каролина Ковалькевич (114,75) — Мишель Уотерсон (115,5)

Пол Крэйг (205) — Кеннеди Нзечукву (205,5)

Шеймон Мораес (145) — Содиг Юссуф (145,5).