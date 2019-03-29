Вит. Кличко: Владимиру не нужно возвращаться в бокс ради денег

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко прокомментировал слухи о возможном возвращении в ринг другого экс-чемпиона мира, родного брата — Владимира Кличко. Виталий заявил, что поддержит любое решение Владимира, но подчеркнул, что брату не стоит возобновлять карьеру ради денег.

«Ему уже ничего и никому не нужно доказывать. Он долгое время был чемпионом мира. Если примет решение возобновить карьеру и будет к этому готов, он получит мою полную поддержку. Но он не должен возвращаться в спорт ради денег. После завершения карьеры он и без того стал успешным бизнесменом», — приводит слова Виталия Кличко Sport1.de.

Владимир Кличко последний раз выходил в ринг в апреле 2017 года и досрочно проиграл Энтони Джошуа.