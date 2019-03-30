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Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу

Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

В ночь с 30 на 31 марта мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульный поединок в полутяжёлом весе. На ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик и Дуду Нгумбу.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам украинец оказался немного тяжелее оппонента, потянув на 79,2 кг. Вес его соперника составил 79,0 кг.

Для Александра Гвоздика бой с Дуду Нгумбу станет первой защитой титула по версии WBC. Этот пояс он завоевал в декабре минувшего года, нокаутировав Адониса Стивенсона. Что касается Нгумбу, то он предыдущий бой провёл в мае 2018 года, победив Йоанна Конголо.

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