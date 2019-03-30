Мейвезер готов вернуться на ринг ради боёв с Пакьяо и Бронером

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший готов дать реванш Мэнни Пакьяо и Эдриену Бронеру. Об этом сообщил отец спортсмена.



«Если Эдриен Бронер захочет провести этот поединок, он его получит. Не сомневаюсь в победе Флойда как над Бронером, так и над Пакьяо», — сказал Флойд Мейвезер-старший в интервью Helen Yee Sports.



Ранее сообщалось, что Мейвезер-младший может вернуться на ринг ради поединка с Мэнни Пакьяо. Напомним, первый и последний на данный момент поединок между Мейвезером и Пакьяо прошёл в мае 2015-го. Победу единогласным решением судей одержал Флойд. Позднее Мэнни сетовал, что дрался с травмой плеча.



С того времени Мейвезер провёл два матча. Победил техническим нокаутом бойца MMA Конора Макрегора и нокаутировал Теншина Нацукаву в выставочном поединке. Пакьяо с момента боя с Мейвезером победил Тимоти Брэдли, Джесси Варгаса, уступил Джеффу Хорну, а затем одолел Лукаса Маттиссе и Эдриена Бронера. Мэнни является действующим чемпионом WBA в полусреднем весе.