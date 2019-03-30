Головкин встретится с Адамсом 8 июня 2019 года

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин вернётся на ринг 8 июня, сообщает Boxing247. Соперником Головкина станет 29-летний Брендон Адамс (21-2, 14 КО), являющийся победителем шоу Contender.



Не так давно стало известно, что Геннадий Головкин подписал трёхлетний контракт на шесть боёв со стриминговой платформой DAZN. Ранее сообщалось, что соперником Геннадия может стать поляк Камил Шеремета.



Поединок с соперником такого уровня, как Адамс, имеет смысл с той точки зрения, что в DAZN рассчитывают организовать третий поединок Головкина с Саулем Альваресом, потому на данный момент перед промоутерами стоит задача довести Геннадия до этого боя без поражений.

В последнем поединке Головкин уступил Саулю Альваресу раздельным решением судей. Бой прошёл 15 сентября 2018 года.